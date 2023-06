200 Jahre Sparkasse Donauwörth: Ein Blick in die Zukunft

Der Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky spricht beim Jubiläum der Sparkasse. Die Aufmerksamkeit aller ist ihm sicher, als er über die Unsterblichkeit spricht.

Bei runden Geburtstagen wird meist auf die Vergangenheit geblickt. Insbesondere, wenn es sich um Unternehmensgeburtstage handelt. Da wird an den Firmengründer erinnert, an die Anfänge in einem kleinen Büro oder in einer Hinterhof-Werkstatt. Ganz anders dagegen feierte die Sparkasse Donauwörth ihren 200. Geburtstag: Die Verantwortlichen hatten den Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky eingeladen. Der beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der außergewöhnlichen Frage: "2035: Wie viel Mensch verträgt die Zukunft?"

Vorstandsvorsitzender Johann Natzer sagte nach seiner Begrüßung im großen Festzelt im Heilig-Kreuz-Garten, es sei doch eine gute Idee, sich anlässlich solch eines Jubiläums mit der Zukunft zu beschäftigen. Alles andere sei vorbei, Historie: "Aber an der Zukunft werden wir mitarbeiten." Doch so ganz ohne Historie ging es dann doch nicht. Natzer erinnerte an die Anfänge der Sparkasse. Die wurde 1823 vom Magistrat der Stadt Donauwörth gegründet, Initiator war Stadtschreiber Leonhard Kremer.

Für die meisten Menschen habe es damals keine Möglichkeit gegeben, zu einer Bank zu gehen und ein Konto zu eröffnen, betonte Natzer – die Sparkasse ermöglichte es ihnen. Der Direktor ging unter anderem auf die Erweiterungen ein. In den 90er-Jahren etwa hatten die Sparkassen Oettingen und Donauwörth fusioniert. Heute habe man rund 50.000 Kunden.

89 Bilder Sparkasse Donauwörth feiert Geburtstag Foto: Jochen Aumann

Oberbürgermeister Jürgen Sorré sprach von "meiner Sparkasse" – kein Wunder, schließlich war das Geldinstitut sein Arbeitgeber, bevor er ins Rathaus wechselte. Sorré freute sich darüber, gerade jetzt, zum 200. Geburtstag, den Posten des Verwaltungsratsvorsitzenden innezuhaben: "Das macht mich stolz." Der OB verwies unter anderem darauf, dass die Sparkasse ein großer Förderer der Vereinswelt und der Kultur sei und diese Bereiche in der Vergangenheit mit hohen Beträgen unterstützt habe.

Der Vizepräsident des Sparkassenverbandes Bayern, Stefan Proßer, meinte, Geldinstitute, die rein gewinnorientiert arbeiteten, hätten langfristig keinen Erfolg. Die Region brauche die Sparkasse. Die habe einen hervorragenden Ruf als Arbeitgeber, sagte Matthias Hausmann von der IHK Nordschwaben.

Er überließ die Bühne dem Streicherensemble des Gymnasiums Donauwörth, das mehrmals am Abend spielte. Danach war Jánszky am Zug - und so mancher hört dem Zukunftsforscher mit wachsendem Staunen zu. Denn während der Alltag vieler von schlechten Nachrichten geprägt ist - erst Corona, dann Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation - sagte Jánszky, die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass man in den nächsten Jahren die größten Probleme der Menschheit lösen könne. Zum Beispiel die Energiefrage: Die größten Investoren weltweit würden derzeit in Kernfusion-Startups investieren. Man gehe davon aus, dass es 2040 mehr Energie auf der Welt gebe, als gebraucht werde.

Sven Gábor Jánszky spricht Gen-Analysen und Ersatzteil-Organe an

Vor 200 Jahren, so Jánszky, hätten die Menschen noch 30 oder 35 Jahre gelebt, jetzt sei man bei 80 Jahren angekommen – für seine Generation sei 90 realistisch. Seine Kinder, so der Zukunftsforscher, würden wohl dank Instrumenten wie Gen-Analysen, Gen-Reparaturen, Gen-Verjüngungen oder Ersatzteil-Organen eher 120 Jahre werden. Und vielleicht werde in dieser Zeitspanne auch etwas erfunden, womit nur der Körper gehe, der Geist aber bleibe. Die Künstliche Intelligenz, ChatGPT, sei schon Gegenwart. Vereinfacht formuliert: Füttere man die mit genügend Daten einer Person, könne der Computer diese Person simulieren. Jánszky sagt: "Ich würde gerne mit Albert Einstein reden."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Sichtlich nachvollziehbarer als die Unsterblichkeit war wohl für viele Besucherinnen und Besucher, was Jánszky als ein Auto der Zukunft vorstellte: Selbstfahrend natürlich - solche Autoflotten existieren bereits - aber auch adaptiv. Was wiederum bedeutet, dass das Auto dem Fahrer das bietet, was der gerade braucht: beispielsweise wahlweise ein Bett oder einen Schreibtisch. Obwohl sein Vortrag sich mehr der Technik widmete, betonte der Zukunftsforscher, dass eine Steigerung der Menschlichkeit in der Zukunft ebenfalls wahrscheinlich sei. Was ein Blick in die Vergangenheit zeige, die deutlich unmenschlicher gewesen sei.

Unsere Kinder hätten es verdient, in einer besseren Welt zu leben, betonte Jánszky zum Abschluss. Und sie hätten auch das Recht dazu.