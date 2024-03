2000 Euro Schaden durch Vandalismus an geparktem Auto

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Unbekannten, der einen Wagen massiv beschädigt hat.

Am Mittwoch brachte ein Niederlassungsleiter einer Donauwörther Firma zur Anzeige, dass ein Firmenfahrzeug, das auf dem Parkplatz am Heilig-Kreuz-Garten/Onkel-Ludwig-Anlage abgestellt war, mutwillig beschädigt worden war. An dem VW Golf war der vordere rechte Reifen zerstochen, der Scheibenwischer war abgerissen und die Fahrertüre eingedellt und zerkratzt. Tatzeitraum war zwischen 1. Oktober 2023 und 20. März 2024. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon 0906/70667-0. (AZ)