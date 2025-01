Diese Feste stehen 2025 in Donauwörth an

Das Jahr 2025 hat gerade erst begonnen, doch der Veranstaltungskalender in Donauwörth ist bereits reichlich gefüllt. Auch in diesem Jahr stehen Tanzen, Feiern und Genießen im Mittelpunkt. Ein besonderer Höhepunkt: das Donauwörther Reichsstraßenfest. Vom 16. bis 19. Juli 2025 verwandelt sich die Reichsstraße in Donauwörth erneut in die längste Partymeile der Region. Doch auch in den anderen Monaten bietet Donauwörth reichlich Unterhaltung, Spaß und Spannung.

Donauwörth begrüßt das neue Jahr mit Neujahrskonzert

Der Jahresauftakt in Donauwörth gestaltet sich musikalisch: Am 10. Januar von 19 bis 21 Uhr findet das traditionelle Neujahrskonzert in der Aula des Gymnasiums mit den Blechbläsern der Münchner Philharmoniker statt. Am 21. Januar gibt es eine musikalische Lesung im Enderlesaal des Deutschordenshauses – Schauspieler Roman Knižka und das Bläserquintett OPUS 45 führen durch die frühe Nachkriegszeit in Donauwörth und erinnern an das Kriegsende vor 80 Jahren.

Der Monat Februar steht nicht nur im Zeichen des Faschings, wie etwa beim Prinzenpaartreffen am 7. Februar oder dem Kinderfasching am 9. Februar; auch Kunstliebhaber kommen auf ihre Kosten: Die Große Nordschwäbische Kunstausstellung im Zeughaus vom 24. Januar bis 9. Februar lockt Kulturinteressierte mit einem Überblick über das kreative Schaffen der Region.

Termine: Ostereiermarkt startet am 30. März und Maimarkt am 10. und 11. Mai

Im Frühjahr öffnet nach dem langen Winter am 30. März der Donauwörther Ostereiermarkt. Besucher können österliche Kunst und frühlingshafte Ausstellungsstücke im Zeughaus, der Kolpingakademie und dem Gemeindehaus der evangelischen Christuskirche zu entdecken. Gleichzeitig lockt ein verkaufsoffener Sonntag zum Stöbern und Einkaufen in die Innenstadt.

Im Mai erwartet die Besucher der traditionelle Maimarkt, der am Muttertagswochenende mit einem Einkaufssonntag und dem Europawochenende einhergeht. Vom 10. bis 11. Mai präsentieren viele Marktfieranten ihre Waren von der Bahnhofstraße bis zur Altstadtinsel Ried. Aktionen rund um das Thema „Europa“ finden am Fischerplatz statt, während die Geschäfte der Innenstadt ganztägig geöffnet haben und zum Flanieren einladen.

Am 17. Mai wird Donauwörth zum Spielparadies: Der Kinder- und Jugendtag bietet in der Reichsstraße und auf der Altstadtinsel Ried vielfältige Spielmöglichkeiten und Unterhaltung für junge Besucher. Ende Juni, am Wochenende des 28. und 29., stehen die Gesundheits- und Bewegungstage im Mittelpunkt. Zwischen Stadtmauer und Promenade gibt es informative Vorträge und Mitmachangebote wie Tanzen und Yoga.

Donauwörther Reichsstraßenfest vom 16. bis 19. Juli

Ein sommerlicher Höhepunkt erwartet Donauwörth mit dem Reichsstraßenfest vom 16. bis 19. Juli. Das Bürgerfest zieht sowohl Einheimische als auch Besucher von nah und fern an und bietet eine Mischung aus Kultur, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten. Auch heuer verwandelt sich die Donauwörther Reichsstraße in eine lebendige Festmeile, wo Tradition und Moderne aufeinandertreffen.

Der Sommer und Herbst hält noch mehr für Donauwörth parat: vom 28. bis 30. August findet der Flohmarkt in der Donauwörther Bahnhofstraße statt. Am 7. September steht der Heilig-Kreuz-Garten ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und Handwerkskunst. Der Donauwörther Ökomarkt präsentiert kunsthandwerklichen Schmuck, Öle, Holzartikel, Biomöbel sowie Korb- und Töpferwaren. Vom 11. bis 12. Oktober soll der Herbstmarkt (verkaufsoffen) Besucher in Herbststimmung bringen.

Donauwörther Kulturtage finden vom 4. bis 26. Oktober 2025 statt

Die Donauwörther Kulturtage sind ein weiteres kulturelles Highlight. Vom 4. bis 26. Oktober verwandeln die Donauwörther Kulturtage die Stadt in eine Bühne für Musik, Theater, Literatur und Kunst und bietet damit ein Programm für alle Kulturbegeisterten.

Auch wenn das Jahr gerade erst begonnen hat, stehen die Termine für das Jahresende bereits fest. Am 8. November lockt die Kunst- und Lichternacht mit Mitternachtshopping. Zum Ende des Jahres findet an den Adventssonntagen die traditionelle Adventsserenade statt, dargeboten von den Bläsern der Donauwörther Stadtkapelle.