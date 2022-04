203 Stunden Sonne: Dieser März war rekordverdächtig

Der März 2022 hat einen Rekord in Sachen Sonnenstunden aufgestellt. Mit Niederschlag dagegen hat der Monat gegeizt. Was beim Wetter sonst noch aufgefallen ist.

Der März 2022 hat sich bei einem Rekord von 203 Sonnenstunden als Bilderbuchmonat erwiesen, zumal Niederschlag nur an zwei Tagen auftrat. Dieses Fazit zieht Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Donauwörth.

So erfreulich wie der Februar endete, startete auch der meteorologische Frühlingsanfang: nämlich mit ganztägigem Sonnenschein. "Diese angenehme Wetterlage, allerdings verbunden mit täglichem Nachtfrost, blieb uns bis zum 6. März dank eines ausgedehnten Hochs erhalten", so Neudeck. Danach ging die tägliche Sonnenscheindauer etwas zurück und die maximalen Tagestemperaturen lagen immer im einstelligen Bereich, also noch nicht gerade frühlingshaft. Doch am 9. März zeigte sich erstmals mit 12 Grad ein Hauch von Vorfrühling. "Der ganztägige Sonnenschein blieb uns erhalten, die Temperatur stieg merklich an und verweilte im zweistelligen Bereich."

Jede Menge Saharastaub im Raum Donauwörth

Am 15. März kam es dann zum ersten, allerdings sehr geringen Niederschlag. Dies war insofern eine besondere Art des Niederschlags, da in der Region – der Himmel gelb-braun gefärbt –, jede Menge Saharastaub durch ein Tief westlich von Afrika hertransportiert wurde. Nicht verwunderlich, dass die Zahl der Sonnenstunden in diesen Tagen sank. Am 19. März war das Naturschauspiel dann vorbei und die Sonne lachte wieder ganztags vom blauen Himmel.

So begann der astronomische Frühlingsanfang so, wie man ihn sich vorstellt, auch wenn die Temperatur aufgrund des kalten Nordostwinds noch etwas zu wünschen übrig ließ. Doch auch dieses Manko löste sich ab dem 23. März in Wohlgefallen auf und mit fast 20 Grad war der Frühling so richtig angekommen. Nach stark fallendem Luftdruck am Monatsende setzte dann doch noch etwas Niederschlag ein, was aber das Defizit nicht ausgleichen konnte.

Wetter im März: Hoch "Peter" ermöglicht jede Menge Aktivitäten im Freien

Denn im Gegensatz zum Vormonat fiel bis zum 14. März überhaupt kein Niederschlag. Erst am nächsten Tag kam es zum ersten leichten Regen. Die extreme Trockenheit setzte sich fort und hielt fast bis Monatsende an. Erst am 30. März regnete es nochmals kurzzeitig. Nicht erstaunlich daher, dass Schnee diesen Monat ausfiel (normal drei Tage).

Da Nebel diesen Monat kein Thema war (normal vier Nebeltage) und das ortsfeste Hoch „Peter“ in ganz Deutschland vorhanden war, erlebten wir einen so nicht gekannten Sonnenscheinrekord. Neudeck: "Scheint die Sonne im März bei uns in der Regel 125 Stunden, so waren es heuer 203 Stunden. Dies stellt einen neuen Rekord dar. So erzielten wir 18 Tage mit mindestens acht Stunden Sonnenschein, darunter sogar fünf Tage mit zehn Stunden. Aktivitäten im Freien waren also keine Grenzen gesetzt." (neu)