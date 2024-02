21-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit dem Auto

Die Polizei erwischt in Donauwörth einen Pkw-Fahrer, der zuvor Cannabis konsumiert hat.

Die Polizei hat am Donnerstag in Donauwörth einen Autofahrer gestoppt, der offenbar unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Die Beamten kontrollierten den 21-Jährigen um 16.45 Uhr vor dem Schulzentrum in der Neudegger Allee.

Der junge Mann zeigte eindeutige drogentypische Anzeichen. Ein Schnelltest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Der Fahrer räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben. Deshalb erfolgte eine Blutentnahme, um die Rauschmittelkonzentration gerichtsverwertbar festzustellen. Je nach Ergebnis muss der 21-Jährige mit Konsequenzen rechnen. (AZ)