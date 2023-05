21-Jähriger nach Sturz mit dem Rad im Weidenweg schwer verletzt

Ein 21-jähriger Radfahrer stürzte am Montag im Donauwörther Weidenweg. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Ein 21-jähriger Mann war am Montag gegen 16.20 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Weidenweg in Donauwörth unterwegs. Auf Höhe der Scheiplstraße prallte er mit dem Vorderrad gegen ein vom Gehweg abgehobenes Kopfsteinpflaster und stürzte. Den 21-Jährigen hob es mit dem Oberkörper über den Lenker des Rades, er brach sich bei dem folgenden Aufprall unter anderem das Schlüsselbein. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Ein Fremdverschulden ist laut Angaben der Polizeiinspektion Donauwörth auszuschließen. Durch die Wucht des Aufpralls riss das Vorderrad ab. (AZ)

