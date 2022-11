2100 Streikende bei Airbus Helicopters in Donauwörth erwartet

Die IG Metall weitet ihre Warnstreiks auch in Nordschwaben aus. Am Dienstag wird die Arbeit bei Airbus Helicopters in Donauwörth niedergelegt.

Nach Protestaktionen in Bäumenheim in der vergangenen Woche, ruft die IG Metall in Nordschwaben zu weiteren Warnstreiks auf. Dieses Mal versammeln sich Mitarbeiter der Firma Airbus Helicopters und fordern geschlossen eine Gehaltsanpassung um acht Prozent. Am Dienstagvormittag erwartet die Gewerkschaft über 2100 Teilnehmer an der Aktion in Donauwörth.

Bereits vergangenen Mittwoch hatten sich 1200 Mitarbeiter der Firmen Fendt-Caravan und Agco Fendt zu einem gemeinsamen Warnstreik in Bäumenheim getroffen. Nach Aktionen in Meitingen und Augsburg bereits zu Beginn dieser Woche geht es in Nordschwaben nun in Donauwörth in die nächste Runde. Parallel dazu treten rund 800 Mitarbeiter der Firma Renk in Augsburg in den Aufstand. Auch in Lauingen sind Streiks bei der Firma SDF geplant. (fene)

Lesen Sie dazu auch