22-Jähriger kifft neben einem Minderjährigen

Bei einer Polizeikontrolle in Donauwörth stellt sich heraus, dass ein 22-Jähriger direkt neben einem 16-Jährigen Marihuana rauchte.

Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth hat am Samstag gegen 17.40 Uhr am Mühlberg in Donauwörth zwei Personen bemerkt, die nebeneinander unter einem Unterstand für Fahrräder saßen. Eine Person rauchte laut Polizeibericht sichtbar Marihuana. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der 22-Jährige neben einem 16-Jährigen einen Joint rauchte. Nach dem neuen Cannabisgesetz ist der Marihuana-Konsum eines Erwachsenen in der Öffentlichkeit grundsätzlich erlaubt, es gelten allerdings Ausnahmen. Um Kinder und Jugendliche zu schützen, ist unter anderem der Konsum in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen verboten. Auf den 22-Jährigen kommt ein Bußgeldverfahren zu: Ihm droht ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro. (AZ)