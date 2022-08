24-Jähriger erfasst mit Auto eine Radlerin in Donauwörth

In Donauwörth stößt bei einem Unfall ein Auto mit einer Radfahrerin zusammen. Die wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Autofahrer hat am Donnerstag auf Höhe des Wörnitz-Centers an der Sallingerstraße in Donauwörth eine Radlerin übersehen. Es kam zu einem Unfall. Nach Angaben der Polizei wollte der 24-Jährige vom Parkplatz nach rechts auf die Straße einbiegen. Der Pkw erfasste die Frau, die mit einem Elektrofahrrad auf dem Radweg unterwegs war. Der Wagen brachte die Frau zu Fall. Die 67-Jährige verletzte sich. Im Krankenhaus stellten sich die Blessuren glücklicherweise als nicht schwerwiegend heraus, so die Polizei. (AZ)