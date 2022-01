25-Jähriger überholt in Donauwörth trotz Gegenverkehr

Obwohl ihm Verkehr entgegenkam, fährt ein 25-Jähriger an einem parkenden Auto vorbei. Dabei prallte er seitlich in den Wagen eines 42-Jährigen.

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Montagabend in der Donauwörther Parkstadt einen Unfall verursacht, bei dem er in einen Wagen des Gegenverkehrs prallte. Der junge Mann aus Biberach war laut Angabe der Polizei gegen 18 Uhr auf der Parkstraße in südlicher Richtung unterwegs. Trotz Gegenverkehr wollte der Fahrer an einem auf der Fahrbahn geparkten Auto vorbei und wechselte auf die Gegenfahrbahn.

Der 18-Jährige wechselte trotz entgegenkommendem Verkehr auf die Gegenfahrbahn

Dabei prallte er seitlich in einen entgegenkommenden Wagen eines 42-jährigen Donauwörthers. Die beiden Männer blieben laut Polizeibericht unverletzt, es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Der Unfallverursacher wurde von den Beamten vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)