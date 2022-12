3500 Euro Schaden: 19-Jähriger schrammt an Auto vorbei

Einen Unfall beim Vorbeifahren hat ein junger Mann in Donauwörth verursacht.

Ein 19-jähriger Bissinger ist am Donnerstagnachmittag in der Dillinger Straße mit seinem Auto unterwegs gewesen und hat dort den geparkten Pkw eines 52-jährigen Donauwörthers beschädigt. Letzterer saß zum Unfallzeitpunkt in seinem Wagen. Am Pkw des Unfallverursachers wurde durch den Anprall die komplette Beifahrerseite beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 3500 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt. (AZ)