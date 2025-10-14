3. Schwaben-Pokal: Bezirksmeisterschaften geben Aufwind für Fechter der Region

Die Fechtabteilung des VSC Donauwörth lud bei schönstem Wetter zum Saisonauftakt nach Donauwörth. Die Offenen Schwäbischen Bezirksmeisterschaften im Fechten, der Schwabenpokal, lockten an zwei Tagen zahlreiche Fechtbegeisterte aus ganz Schwaben und anderen Bezirken in die Stauferhalle. Mit allen eigenen Startern konnte die Fechtabteilung Erfolge erzielen. Marikit Kraus startete im Damendegen in der Altersklasse der Seniorinnen. Sie überzeugte mit starker Leistung in der Vorrunde und musste sich im Finale nur der späteren Siegerin Olha Lysenko vom FC Regensburg geschlagen geben. Bei den U15-Herren startete Robin Wetzstein ebenfalls im Degen. Nach sehr starker Vorrunde konnte er sich direkt über ein Freilos fürs Halbfinale qualifizieren, hier aber leider nicht mehr antreten. Er gewann dennoch die Bronzemedaille. Emanuel Görlich starte im Herrendegen und im Florett bei den Senioren. Durch solide Leistungen in einem starken Feld behauptete er sich in der Vorrunde und kämpfte sich nach starkem Einsatz bis ins Halbfinale. Hier unterlag er dem späteren Sieger Denys Polishchuck vom FC Regensburg und erreichte somit den dritten Platz. Im Florett kämpfte er ebenfalls um den Einzug ins Finale, unterlag hier ebenfalls dem späteren Sieger Markus Hartmann vom FC Tauberbischofsheim. Somit gewann Emanuel erneut die Bronzemedaille. „So ein harmonisches und für die Fechter ambitioniertes Turnier ist Werbung für den Fechtsport – gut möglich, dass der Schwaben-Pokal auch im nächsten Jahr wieder in Donauwörth ausgetragen wird“, sagt Bezirksfechtwart Thomas Kießling – auch Vorsitzender vom TSV Neu-Ulm. „Motivierte Sportlerinnen und Sportler sowie viel Spaß am Fechtsport machten diese Veranstaltung möglich und stärkten die Fechtgemeinschaft. Wir blicken dankbar auf ein tolles sportliches Wochenende mit vielen Highlights, Freude und strahlenden Kinderaugen. Das motiviert uns, weiterzumachen und weitere Turniere in Donauwörth auszurichten“, so die Verantwortlichen der Fechtabteilung.

