35.000 Euro Schaden: Frau fährt in Donauwörth gegen geparkten BMW

Einen hohe Sachschaden verursacht in der Donauwörther Parkstadt eine Autofahrerin, die nahezu ungebremst gegen das Heck eines geparkten Wagens prallt.

Eine 71-jährige Autofahrerin war laut Polizei am Sonntagabend in der Sternschanzenstraße in der Donauwörther Parkstadt unterwegs. Aus ungeklärter Ursache prallte sie auf freier Strecke ohne Fremdeinwirkung nahezu ungebremst in das Heck eines geparkten BMW. Zwei Totalschäden waren die Folge, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt laut ersten Schätzungen bei 35.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Dort stellten sich die Verletzungen laut Polizei als nicht schwerwiegend heraus. Die Frau erlitt einen Schock, der medizinisch behandelt werden musste. (AZ)