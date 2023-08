3600-Euro-Elektrofahrrad gestohlen: Wer hat etwas beobachtet?

Ein E-Bike wird aus einem verschlossenen Kellerabteil gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein hochwertiges Elektromountainbike ist innerhalb der vergangenen Tage aus einem mit Vorhängeschloss versperrten Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Adalbert-Stifter-Straße geklaut worden. Es handelt sich um ein Haibike FullNine 4.0 in der Farbe Braun, wie die Polizei mitteilt. Das Rad hat einen Zeitwert von 3600 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren und leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Seriennummern sind bekannt und wurden in den Fahndungsbestand aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0906/706670 bei der PI Donauwörth zu melden. (AZ)