39-Jährige klaut Klopapier in Donau-Meile

Eine aufmerksame Zeugin beobachtet einen Ladendiebstahl und ruft die Polizei. Die Beschuldigte erwartet ein Hausverbot.

Eine 39-Jährige wurde in der Donau-Meile beim Diebstahl erwischt. Eine Zeugin beobachtete die Frau am Montag gegen 11.30 Uhr, wie sie eine Glückwunschkarte im Wert von drei Euro aus dem Ständer eines Pressegeschäfts nahm. Dann entfernte sich die Täterin, ohne zu bezahlen. Die Zeugin verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die Dame wenig später in dem Einkaufszentrum fest und durchsuchten ihren mitgeführten Rucksack.

Dabei kam nicht nur die gestohlene Glückwunschkarte zum Vorschein, sondern auch vier Rollen Toilettenpapier. Dieses hatte die 39-Jährige den aktuellen Erkenntnissen zufolge aus der Kundentoilette der Donau-Meile gestohlen. Als die Beamten der Beschuldigten das Diebesgut abnahmen, wurde diese aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach. Die Polizei zeigte die Frau wegen des Verdachts auf mehrfachen Diebstahl an, zudem erhielt sie Hausverbot. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch