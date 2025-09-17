4. Benefiz Golfturnier der Donauwörther Mondspritzer

Seit Gründung der Donauwörther Mondspritzer in 1972 konnten über 423.000 Euro an Spendengelder erzielt werden. Zum vierten Mal organisierten die Mondspritzer ein Benefiz-Golfturnier beim Golfpark Donauwörth. Die gesamte Golfanlage präsentierte sich in einem hervorragenden Zustand. Nach dem Turnier trafen sich alle Teilnehmer und Gäste auf der neuen Clubterrasse, dort dankte der Vorsitzende der Donauwörther Mondspritzer, Jürgen Sorré, allen, die zum Gelingen dieses Benefizturniers beitrugen. Sein Dank galt den Verantwortlichen und den Mitarbeitern des Golfparks Donauwörth für die vorbildliche finanzielle und organisatorische Unterstützung. So verzichtete die Geschäftsführung des Golfparks Donauwörth auf die übliche Platzbenutzungsgebühr. Die Benefizveranstaltung wurde im Vorfeld bereits von vielen Sponsoren finanziell unterstützt. Jürgen Sorré dankte auch dem langjährigen Mondspritzer Mitglied Hans Huber für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung. Anschließend trug die Vorsitzende des Vereins „Glühwürmchen e.V.“ Rosemarie Schweyer einige Beispiele der Verwendung der Spendengelder für schwerstkranke und krebskranke Kinder und deren Familien vor. Der gesamte Erlös dieses besonderen Benefiz-Golfturniers ging an den Verein „Glühwürmchen e.V.“ für die Kinderkrebsstation am Zentralklinikum in Augsburg. Die Mondspritzer-Vorstände Jürgen Sorré, Klaus Vater und Helmut Neureiter überreichten dann im Beisein des Mondspritzer Ehrenvorsitzenden Georg Radlinger sowie von Yvonne Novak vom Golfpark Management den symbolischen Spendenscheck über 4.000 Euro an Rosemarie Schweyer. Turniersieger wurde das Team Suda und Appl, den zweiten Platz belegte das Duo Marschik T. und Handke, den dritten Platz holte sich das Team Marschik und Marschik, den vierten Platz erreichte das Team Kobusch/Deget und den fünften Platz belegte das Duo Stoklasa/Gabler. Das Alter der Turnierteilnehmer reichte dabei von 14 Jahren bis über 80 Jahre ! Bei einem schmackhaften Abendessen klang das Turnier aus.

