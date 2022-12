40-Jährige fährt Zone-20-Schild um

Eine Donauwörtherin prallt mit ihrem Auto gegen ein Verkehrsschild. Das hat Folgen.

Am Donnerstagmorgen ist eine 40-jährige Autofahrerin aus Donauwörth am Beginn des verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs in der Andreas-Mayr-Straße gegen das Verkehrszeichen „Zone 20“ gekracht. Das Schild wurde hierdurch komplett aus der Verankerung gerissen. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von circa 1500 Euro. Die Frau blieb unverletzt. Die Beamten der PI Donauwörth verwarnten die 40-Jährige. (AZ)