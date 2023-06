40-Jähriger wird nach einigen Straftaten in Donauwörth festgenommen

Er schlägt und tritt einen Jugendlichen. Als die Polizei den aggressiven 40-Jährigen festnimmt, stellt sich heraus, dass er für einige Straftaten verantwortlich ist.

Einen 40-Jährigen mit einigem auf dem Kerbholz hat die Polizei am Samstag in Donauwörth festgenommen. Gegen 21 Uhr haben mehrere Passanten eine Schlägerei vor dem Parkhaus in der Eduard-Rüber-Straße beobachtet. Sie riefen die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten den 40-jährigen Beschuldigten sowie einen 14-jährigen Geschädigten an. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass der 40-Jährige den zufällig anwesenden Jugendlichen grundlos mehrfach mit der Faust sowie den Füßen in den dessen Gesicht schlug und trat. Der Geschädigte zog sich nur leichte Verletzungen zu, welche nicht weiter medizinisch versorgt werden mussten.

Festnahme in Donauwörth: Beschuldigter begeht mehrere Straftaten

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der gleiche Täter unmittelbar vor der körperlichen Auseinandersetzung eine Türe des öffentlichen Toilettencontainers, welcher zwischen dem Parkhaus und dem Bahnhof steht, beschädigte. Weitere Ermittlungen ergaben laut Polizei zudem, dass der Beschuldigte für zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verantwortlich ist, welche sich am Samstagnachmittag ereignet hatten. Hierbei ging der Täter zwei Autos an, welche auf einem Parkplatz im Bereich der Neudegger Allee abgestellt waren. Er drehte einen Außenspiegel ab und warf die Heckscheibe mit einer Parfümflasche ein. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf geschätzte 4500 Euro. Der wohnsitzlose Täter wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher über eine weitere Haft entscheidet. (AZ)