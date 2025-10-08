40 Jahre Friseurin aus Leidenschaft

Ein außergewöhnliches Betriebsjubiläum feierte Sigrid Lechner: 40 Jahre ist sie bei Salon Zeitlmann in der Donauwörther Parkstadt beschäftigt. Mit viel Herzblut und Leidenschaft war sie stets um die Zufriedenheit ihrer Kunden bemüht. Für ihr "beispielhaftes Engagement, die menschliche Verbundenheit sowie ihre Treue zum Unternehmen im Besonderen" bedankten sich die Geschäftsführerinnen Janina und Isabel Zeitlmann. In diesen 40 Jahren hat Sigrid Lechner zahlreiche Frisurentrends miterlebt und mit viel positiver Energie die Firmengeschichte nachhaltig mitgeschrieben.

