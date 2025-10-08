Icon Menü
Donauwörth: 40 Jahre Friseurin aus Leidenschaft

Donauwörth

40 Jahre Friseurin aus Leidenschaft

Sigrid Lechner feiert Betriebsjubiläum
Von Stefan Zeitlmann für Salon Zeitlmann
    • |
    • |
    • |
    Sigrid Lechner mit den Geschäftsführerinnen Janina und Isabel Zeitlmann
    Sigrid Lechner mit den Geschäftsführerinnen Janina und Isabel Zeitlmann Foto: Stefan Zeitlmann

    Ein außergewöhnliches Betriebsjubiläum feierte Sigrid Lechner: 40 Jahre ist sie bei Salon Zeitlmann in der Donauwörther Parkstadt beschäftigt. Mit viel Herzblut und Leidenschaft war sie stets um die Zufriedenheit ihrer Kunden bemüht. Für ihr "beispielhaftes Engagement, die menschliche Verbundenheit sowie ihre Treue zum Unternehmen im Besonderen" bedankten sich die Geschäftsführerinnen Janina und Isabel Zeitlmann. In diesen 40 Jahren hat Sigrid Lechner zahlreiche Frisurentrends miterlebt und mit viel positiver Energie die Firmengeschichte nachhaltig mitgeschrieben.

