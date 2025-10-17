4000 Euro für vier Vereine

„Musik tut einfach gut!“ So lautet seit vielen Jahren das Motto von Erna Dirschinger. Das Benefizkonzert im voll besetzten Kaisersaal in Kaisheim, das die Buchdorferin dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler zu dessen 50. Geburtstag geschenkt hatte, erfüllte diesen Ansatz gleich in doppelter Art und Weise: Zum einen bescherten die zahlreichen Musiker den Gästen einen unterhaltsamen und launigen Abend, zum anderen kam durch Eintrittsgelder und Spenden eine stattliche Summe zusammen, die MdL Fackler auf 4000 Euro aufrundete, um das Geld nun zu gleichen Teilen vier Vereinen und Organisationen seiner Wahl zukommen zu lassen. Nun fand die Übergabe statt und so durften sich der Hörgeschädigtenverein Nordschwaben, die Wasserwacht Bäumenheim, die DLRG Mönchsdeggingen und die die Caritas Donau-Ries über jeweils 1000 Euro freuen. „Das Geld ist hier bestens angelegt, denn diese Vereine leisten auf ehrenamtlicher Basis sehr viel für unsere Gesellschaft. Das wollte ich mit diesen Spenden honorieren“, so MdL Fackler.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!