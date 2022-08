43-Jähriger schlug erneut zu: Unterbringung im Bezirkskrankenhaus

Der Mann war wiederholt mit Sachbeschädigungen aufgefallen. In einem Bekennerschreiben kündigte er weitere Straftaten an.

Ein 43-jähriger Donauwörther, der bereits in der vergangenen Woche durch mehrere Sachbeschädigungen aufgefallen war, wurde in den zurückliegenden Tagen erneut einschlägig aktenkundig. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Mann beispielsweise am Montag zwischen 15 und 18 Uhr, mit einem mitgebrachten Hammer auf den per Parkausweis erkennbaren Privatwagen eines Klinikmitarbeiters in der Neudegger Allee ein. Zudem zertrümmerte er eine Fensterscheibe des Landratsamts in der Pflegstraße. Der insgesamt entstandene Sachschaden bewegt sich in einem deutlich vierstelligen Bereich. Da der 43-Jährige erneut ein Bekennerschreiben hinterlassen und darin weitere Straftaten angekündigt hatte, erfolgte am Dienstag durch Polizeikräfte der Donauwörther Inspektion eine Unterbringung des Mannes in das örtliche Bezirkskrankenhaus. (AZ)