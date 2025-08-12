Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Donauwörth: 500 Euro für den guten Ton

Donauwörth

500 Euro für den guten Ton

Kiwanis Donauwörth fördert musikalisches Engagement an der Realschule Heilig Kreuz
Von Sarah Uhl
    • |
    • |
    • |
    Mit viel Freude überreichen Isabell Klauser und Inge Ordemann vom Kiwanis-Club Donauwörth die Spende an Schulleiter Wolfgang Mühldorfer, die Musiklehrer Farina und Eduard Mayrshofer sowie die jungen Talente des Schulorchesters der Realschule Heilig Kreuz.
    Mit viel Freude überreichen Isabell Klauser und Inge Ordemann vom Kiwanis-Club Donauwörth die Spende an Schulleiter Wolfgang Mühldorfer, die Musiklehrer Farina und Eduard Mayrshofer sowie die jungen Talente des Schulorchesters der Realschule Heilig Kreuz. Foto: Stephan Söllner

    Musik verbindet – und manchmal braucht es nur einen kleinen finanziellen Anschub, damit alle mitspielen können. Genau das ermöglichte der Kiwanis-Club Donauwörth dem Schulorchester der Realschule Heilig Kreuz mit einer Spende von 500 Euro für die Probentage in Pappenheim. Dort nutzten die jungen Musikerinnen und Musiker die gemeinsame Zeit intensiv, um ihr Repertoire zu verfeinern, an ihrem Zusammenspiel zu arbeiten und neue Herausforderungen anzunehmen. Besonders wichtig war dabei der Teamgeist, der spürbar wuchs – denn erst durch Zusammenhalt und gemeinsames Üben wird ein Orchester wirklich lebendig und klingt harmonisch. Dank der großzügigen Spende konnten alle Orchestermitglieder an den Probentagen teilnehmen und diese wertvolle Erfahrung miteinander teilen. Die Realschule Heilig Kreuz und ihr Schulorchester wissen die Unterstützung des Kiwanis-Clubs Donauwörth sehr zu schätzen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden