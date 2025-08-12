500 Euro für den guten Ton

Musik verbindet – und manchmal braucht es nur einen kleinen finanziellen Anschub, damit alle mitspielen können. Genau das ermöglichte der Kiwanis-Club Donauwörth dem Schulorchester der Realschule Heilig Kreuz mit einer Spende von 500 Euro für die Probentage in Pappenheim. Dort nutzten die jungen Musikerinnen und Musiker die gemeinsame Zeit intensiv, um ihr Repertoire zu verfeinern, an ihrem Zusammenspiel zu arbeiten und neue Herausforderungen anzunehmen. Besonders wichtig war dabei der Teamgeist, der spürbar wuchs – denn erst durch Zusammenhalt und gemeinsames Üben wird ein Orchester wirklich lebendig und klingt harmonisch. Dank der großzügigen Spende konnten alle Orchestermitglieder an den Probentagen teilnehmen und diese wertvolle Erfahrung miteinander teilen. Die Realschule Heilig Kreuz und ihr Schulorchester wissen die Unterstützung des Kiwanis-Clubs Donauwörth sehr zu schätzen.

