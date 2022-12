60-Jährige fällt auf Enkeltrick herein

Ein Unbekannter gibt sich per Kurznachricht als Sohn einer Frau aus dem Raum Donauwörth aus und bittet sie um Geld.

Eine 60-jährige Frau aus dem Raum Donauwörth ist auf den Enkeltrick hereingefallen. Am Dienstagabend wurde sie von einer Person, die sich als Sohn der Dame ausgab, per WhatsApp-Kurznachricht kontaktiert. In altbekannter Masche gab der oder die Tatverdächtige an, dass sie eine neue Handynummer habe und dringend Geld benötige. Die 60-Jährige hinterfragte dies nicht und transferierte nach Angaben der Polizei rund 1.970 Euro per kostenpflichtiger Echtzeit Überweisung auf ein deutsches Bankkonto. Als danach der Kontakt zum vermeintlichen Sohn abbrach, erstattete die 60-Jährige am Mittwoch bei der Polizeiinspektion Donauwörth Anzeige gegen unbekannt. (AZ)