60 Jahre Schwimmspaß: Donauwörth feiert Freibad-Jubiläum

Am Wochenende, 7. bis 9. Juli, geht es im Freibad in Donauwörth hoch her. Dann findet Wassersport in jeder Form dort statt und Party ist ebenfalls angesagt.

Der Juli steht in Donauwörth ganz im Zeichen großer Feste. Doch bevor in drei Wochen das Reichsstraßenfest startet, wird vom 7. bis 9. Juli erst einmal in der Parkstadt groß gefeiert – nämlich das 60-jährige Jubiläum des Freibads auf dem Schellenberg. Spaß und gute Laune wünscht sich die Stadt Donauwörth als Veranstalter – und bietet ihren Gästen freien Eintritt am kompletten Wochenende und zu allen Veranstaltungen. Passend zum Jubiläum hat sie außerdem einen neuen Imagefilm über das Freibad veröffentlicht.

Das Jubiläumswochenende startet musikalisch: Am Freitag, 7. Juli, lädt die Stadtkapelle Donauwörth unter der Leitung von Stadtkapellmeister Josef Basting zur Serenade. In einzigartiger Atmosphäre zwischen Schwimmerbecken und Sprungturm geben die Musikerinnen und Musiker „Pop & Movie Classics“ zum Besten, wie beispielsweise Filmmusik aus Fluch der Karibik oder James Bond, italienische Popsongs und kultige Hits aus den 80ern. Natürlich darf auch das „Knallrote Gummiboot“ nicht fehlen! Der an diesem Jubiläumsfreitag ebenfalls kostenlose Badebetrieb endet um 18 Uhr, eine Stunde später ist Einlass zur Serenade, um 19.30 Uhr geht’s los. Der Kiosk bleibt geöffnet, Picknickdecken und -körbe (keine Glasflaschen) dürfen aber mitgebracht werden.

Mitmach-Samstag voller Shows im Freibad in Donauwörth

Am Jubiläumssamstag öffnet das Freibad um 10.30 Uhr seine Pforten zu einem Tag voller Shows und Mitmachaktionen. Wer schon immer Stand-Up-Paddeln ausprobieren wollte, kann das ab 11 Uhr im Schwimmerbecken. Um 11.30 Uhr begeistern die Donaunixen aus Neuburg mit ihrer Synchronschwimm-Show, bevor um 14 Uhr Turmspringer aus München an der Reihe sind. Abgerundet wird das Showprogramm um 17 Uhr mit einer Bademodenschau.

Abends verwandelt sich die Freibad-Wiesen in eine Party-Area: Ab 19 Uhr kann bei „Freibad meets Clubsounds“ zu den Beats von DJ SONIX gefeiert werden. Eine Cocktailbar mit Sex on the Beach, Cuba Libra, Gin Tonic und alkoholfreien Alternativen macht die Party über den Dächern Donauwörths komplett. Wer nach Musikende um 23 Uhr vom Feiern noch nicht genug hat, fährt im kostenlosen Shuttlebus der Stadt Donauwörth einfach weiter zur Hangover-Party nach Mertingen (ab 18 Jahren, nur einfache Strecke).

Großer Badespaß-Familientag am Sonntag im Donauwörther Freibad

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien: In Kooperation mit Kreisjugendring und Mehrgenerationenhaus bietet die Stadt jede Menge Aktionen für Kinder und Jugendliche – Überraschungen und Gewinne inklusive! Der Tauchsportclub Donauwörth bietet außerdem einen kostenfreien Schnupper-Schnorchel-Kurs für Kinder, zum reibungslosen Ablauf wird um vorherige Anmeldung per Mail an arturs@t-online.de gebeten. Auch der Kanu-Club ist für Vorführungen und Probefahrten vor Ort, während die Traditional Taekwondo Schule Donau-Ries und die Tanzformation DanceVision unterhaltsame Showeinlagen liefern. Bis 22 Uhr kann auch an diesem letzten Festtag noch kostenlos gerutscht, geschwommen, gesprungen und geplanscht werden.

Neuer Freibad-Film veröffentlicht

Passend zum 60-jährigen Jubiläum des Freibads auf dem Schellenberg veröffentlicht die Stadt Donauwörth einen aufwendig produzierten Film, der das Freibad in seinen schönsten Facetten zeigt. Oberbürgermeister Jürgen Sorré: „Nach den grundlegenden Sanierungsarbeiten der vergangenen Jahre können wir voller Stolz behaupten, eines der schönsten Freibäder der Region bei uns in Donauwörth betreiben zu dürfen. Egal ob Familienausflug, Wassersport, Wellness oder Turmspringen – die Vielfalt, die unser Freibad den Gästen bietet, ist riesig und sucht ihresgleichen.“ Der neue Imagefilm ist ab sofort auf den sozialen Kanälen und der Website der Stadt Donauwörth zu sehen. (AZ)