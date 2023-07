600-Euro-Fahrrad gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte stehlen ein Fahrrad aus der Radhausgasse in Donauwörth, das mit einem Schloss gesichert war.

Obwohl eine 17-Jährige ihr Fahrrad mit einem Schloss gesichert hatte, wurde es gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Mädchen ihr Rad in der Rathausgasse in Donauwörth an einer Bank befestigt. Trotzdem wurde es irgendwann zwischen Mittwochmorgen, 8 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, gestohlen. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf rund 600 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 0906/706670. (AZ)