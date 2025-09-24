600 Euro für Kinderheim Oettingen

Seit 26 Jahren findet auf dem Rollenberg bei Hoppingen die „Bergmesse vor der Haustüre“ am Fest Mariä Geburt statt. In diesem Jahr spendeten die zahlreichen Besucher 600 Euro. Auf Vorschlag von MdL Wolfgang Fackler (links) übergab Organisatorin Erna Dirschinger (Mitte) die stolze Summe nun an den Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe Donau-Ries, Günter Schwender (rechts). „Das Geld wird unmittelbar unserem inklusiven Kinderheim in Oettingen zugutekommen und dort für Urlaubs- und Freizeitaktivitäten der 22 Kinder verwendet“, freute sich Schwender über die Unterstützung. Auch MdL Fackler dankte Erna Dirschinger für ihr Engagement, das sie seit Jahren durch verschiedenste Aktivitäten beweist. Foto: Markus Erdt

