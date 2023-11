600 Liter Diesel abgepumpt: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat sich am Wochenende in Donauwörth bei einem geparkten Sattelzug bedient und eine große Menge Diesel gestohlen.

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 4.45 Uhr, umsonst getankt: Rund 600 Liter Dieselkraftstoff pumpte die Person laut Polizeibericht aus dem verschlossenen Tank eines in der Joseph-Gänsler-Straße in Donauwörth geparkten Sattelzuges ab. Zudem wurde eine an dem Anhänger angebrachte Aluleiter abgerissen und gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 1130 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)