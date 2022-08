69-Jähriger beschimpft Mitarbeiter in Donauwörther Kaufhaus

In einem Donauwörther Kaufhaus ist ein Rentner ausgerastet und hat einen Mitarbeiter grob beleidigt.

Er hat eigentlich bereits Hausverbot, dennoch hat ein 69-Jähriger am Donnerstagmittag in einem Donauwörther Kaufhaus in der Bahnhofsstraße Beschäftigte beschimpft. Der Rentner beleidigte einen Mitarbeiter wüst mit den verschiedensten Schimpfwörtern. Danach allerdings machte er sich davon.

Die Geschäftsführung des Kaufhauses rief die Polizei, die sich auf die Suche nach dem Rentner begab. Diesen fanden die Beamten am Donauwörther Bahnhof. Eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch sowie Beleidigung war die polizeiliche Folge. (AZ)

