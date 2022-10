70-Jähriger missachtet in Donauwörth die Vorfahrt: Es kracht

Zum Zusammenstoß zweier Autos ist es in Donauwörth gekommen, weil ein Fahrer die Vorfahrt missachtet hatte.

In Donauwörth hat es am Donnerstag gekracht, weil sich ein 70-Jähriger nicht an die Vorfahrtsregeln gehalten hat. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto aus der Kaiser-Karl-Straße in den "Hubschrauber-Kreisverkehr" ein, ohne die Vorfahrtsregelung zu beachten. Ein 24-jähriger Hohenaltheimer, der bereits im Kreisverkehr war, konnte nicht mehr reagieren. Der folgende Zusammenstoß führte zu einem Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Beide Fahrer blieben laut Polizei unverletzt. Eine Anzeige gegen den 70-Jährigen war die Folge. (AZ)

Lesen Sie dazu auch