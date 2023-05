Donauwörth

10:00 Uhr

76-Jähriger verursacht Unfall am Drive-In-Schalter in Donauwörth

Am Ausgabeschalter eines Schnellrestaurants in Donauwörth ist es zu einem Unfall gekommen.

Zu einem Unfall an einem Schnellrestaurant in Donauwörth ist es am Montag gekommen. Für den Verursacher kommt es jetzt aus einem weiteren Grund knüppeldick.

Eine 63-jährige Donauwörtherin stand am frühen Montagabend mit ihrem Auto vor dem Ausgabeschalter eines Schnellrestaurants an der Westspange in Donauwörth. Ein hinter ihr wartender 76-jähriger Bäumenheimer rutschte eigenen Angaben zufolge von der Kupplung seines Wagens ab und prallte in das Heck des Autos der Frau. Durch den Aufprall entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Beide Beteiligte sowie zwei Mädchen im Alter von fünf und sieben Jahren im Fahrzeug der 63-Jährigen blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife der Donauwörther Inspektion fest, dass der Unfallverursacher seit über einem Jahr keinen Führerschein mehr besaß. Die weitere Folge war daher eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ) Lesen Sie dazu auch Riedlingen Mädchen auf Rollschuhen prallt mit dem Kopf gegen eine Hauswand

