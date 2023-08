83-Jährige prallt gegen Auto, schaut sich den Schaden an und flüchtet

Die Seniorin ist rasch ermittelt und gegenüber der Polizei geständig. Jetzt bekommt sie Ärger.

Dank aufmerksamer Zeugen wurde eine Unfallflucht im Donauwörther Ortsteil Berg rasch aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilt, prallte am Mittwoch gegen 12 Uhr eine zunächst unbekannte Autofahrerin in der Nürnberger Straße beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Firmenwagen. Im Anschluss an die Kollision stieg die Frau aus, begutachtete den Schaden in einer geschätzten Höhe von rund 3000 Euro und entfernte sich dann mit ihrem Auto von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei ermittelte die 83-Jährige und suchte sie auf

Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich Kennzeichen des Autos und Aussehen der Fahrerin. Er kontaktierte die Polizei. Beamte der PI Donauwörth suchten die Frau an ihrer Halteranschrift in einer südlichen Landkreisgemeinde auf. Die geständige 83-Jährige wurde wegen Verdachts auf Unfallflucht angezeigt. (AZ)