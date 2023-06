83-Jährige streift in Donauwörth beim Einparken anderes Auto

Eine Rentnerin schätzt in Donauwörth wohl die Maße einer freien Parklücke falsch ein. Sie streift ein anderes Auto und verursacht einen vierstelligen Schaden.

Zu einem kleinen Unfall beim Einparken ist es am Donnerstagmittag in Donauwörth gekommen. Eine 83-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei in eine freie Parklücke in der Sonnenstraße fahren. Dabei streifte ihr Auto den Wagen einer 26-jährigen Gunzenhausenerin. Es entstand ein Schaden von geschätzten 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)