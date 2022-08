83-jähriger Autofahrer prallt Vordermann ins Heck

Der Mann reagierte zu spät auf die Bremsung eines vorausfahrenden Fahrzeugs.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagnachmittag im Donauwörther Ortsteil Berg. Nach Angaben der Polizei war ein 83-jähriger Donauwörther gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto auf der Berger Allee unterwegs. Auf Höhe des Übergangs zur Nürnberger Straße musste ein vorausfahrender 36-jähriger Buchdorfer verkehrsbedingt bremsen. Der Senior registrierte dies zu spät und prallte dem Vordermann ins Heck. Durch den Anprall entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Beide Männer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Eine Streifenbesatzung der PI Donauwörth sorgte für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung und verwarnte den Unfallverursacher vor Ort gebührenpflichtig. (AZ)