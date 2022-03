Älteste Kundin ist 111: Inge Kraft-Gorsic arbeitet auch mit 85 noch als Friseurin

Plus Die Donauwörtherin geht seit 70 Jahren ihrem Traumberuf nach. Den musste sie sich erkämpfen. Doch es hat sich gelohnt: Sie denkt noch lang nicht ans Aufhören.

Müsste Inge Kraft-Gorsic ihrem Berufsweg einen Titel geben, würde der etwa lauten: "Das gibt's doch gar nicht! Oder doch?" Die 85-Jährige kann von sich behaupten, ihren großen Wunsch verwirklicht zu haben. Schon als Vierjährige träumte sie davon, Friseurin zu werden – und schaffte es entgegen aller Vorbehalte. Heute, 80 Jahre später, hat die Donauwörtherin noch immer nicht Kamm, Schere und Föhn aus der Hand gelegt. Mit ihrem Mann führt sie einen kleinen Salon in der Parkstadt und ist mutmaßlich eine der ältesten aktiven Friseurinnen im Landkreis.