86-Jähriger verletzt sich bei Sturz von Fahrrad schwer

In der Donauwörther Parkstadt verunglückt ein betagter Radfahrer. Das hat erhebliche Folgen.

Ein betagter Radfahrer ist am Mittwoch in der Donauwörther Parkstadt verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der 86-Jährige am Mittag in der Dr.-Loeffellad-Straße unterwegs. Der Rentner verlor ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über das Zweirad und stürzte auf den Asphalt. Der Mann verletzte sich schwer. Er erlitt unter anderem einen offenen Bruch an der Hand. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. (AZ)