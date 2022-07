93-Jährige überrascht Einbrecher in der Donauwörther Parkstadt

Eine 93-Jährige hat in der Donauwörther Parkstadt einen Einbruch in ihre Wohnung verhindern können. Leider verletzte sie sich dabei.

Unbekannte haben am Montagabend versucht in die Wohnung einer 93 Jahre alten Frau in der Parkstadt in Donauwörth einzusteigen. Die Frau konnte dies verhindern, verletzte sich aber.

Gegen 21.45 Uhr am Montagabend bemerkte die Frau, dass zwei männliche Personen durch ihr Wohnzimmerfenster spähten. Zudem versuchten diese, über eine teilweise geöffnete Terrassentür in das Haus zu gelangen. Als der Hund der Seniorin anschlug, flüchtete das Duo durch den Garten in unbekannte Richtung, meldet die Polizei Donauwörth.

Die Donauwörtherin stürzt und verletzt sich am Knie und im Gesicht

Vor Aufregung stürzte die 93-Jährige allerdings und verletzte sich im Gesicht und am Knie. Die verständigte Polizei Donauwörth leitete sofort eine Fahndung nach den mutmaßlichen Einbrechern ein, doch diese blieb ergebnislos. Eine verständigte Rettungswagenbesatzung versorgte die Dame medizinisch.

Nähere Beschreibungen zu den beiden Männern liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf versuchten Einbruchdiebstahl gegen unbekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)