Abbiegeunfall mit zwei Rentnerinnen in Donauwörth

An einer Ampel in Donauwörth prallt eine 80-Jährige mit ihrem Auto gegen den Wagen einer 78-Jährigen.

Am Donnerstagnachmittag will laut Polizei eine 80-jährige Donauwörtherin an der Kauflandkreuzung nach rechts auf die Westspange abbiegen. Dabei kommt die Seniorin zu weit nach links und prallt gegen den Wagen einer 78-Jährigen. Beide bleiben unverletzt. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro. (AZ)