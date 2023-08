Abendliches Ständchen unter heiterem Himmel

Der Gesangverein Harmonie hatte zur Serenade an den Zaubergeigenbrunnen in Donauwörth geladen. Dort erlebte das Publikum, dass Singen Freude macht.

Der Gesangverein Harmonie 1856 Donauwörth verlegte seine letzte Chorprobe vor der Sommerpause an den Zaubergeigenbrunnen in der Promenade. Trotz des unbeständigen Wetters waren zahlreiche Gäste, Familienmitglieder und Freunde gekommen, um dem heiteren Gesang zu lauschen. Eine Stunde vor Beginn der Abendserenade regnete es noch in Strömen, doch Petrus meinte es letztlich dann gut mit den Sängerinnen und Sängern und bei den ersten Tönen des Liedes „An hellen Tagen“ von Giovanni Gastoldi kam sogar die Sonne zum Vorschein.

Chorleiterin Gabriele Meier hatte wieder sehr schöne und bekannte Lieder ausgesucht und moderierte nach den Begrüßungsworten der Vorsitzenden Manuela Hoidn amüsant das Programm. Für Schwung und gute Laune sorgten die beiden Lieder „Heute lasst uns lustig sein“ von Wolfgang Amadeus Mozart und „I bin e Schwob“ von Karl König, das vom Chor in schwäbischer Mundart vorgetragen wurde.

Um das Liebeswerben ging es in Friedrich Silchers bekanntem Stück „Ännchen von Tharau“, in „Dat du min Leevsten büst“, das auf plattdeutsch gesungen wurde, und im tschechischen Volkslied „Andulka“. Anschließend folgten „Ich armes welsches Teufli“ und die „Irischen Segenswünsche“.

Das Publikum durfte in den Gesang mit einstimmen

Da Singen ja erwiesenermaßen gut für die Gesundheit ist und sehr viel Spaß macht, wurden im Anschluss die Zuhörer eingeladen, bei den Liedern „Hab Sonne im Herzen“ und „Wenn alle Brünnlein fließen“ mit dem Chor kräftig mitzusingen. Wolfgang Reh trug ein Gedicht von Irma Gittelbauer vor, eine Liebeserklärung an unser schönes Städtchen, und anschließend stimmten alle in das beliebte Heimatlied „Mein Donauwörth“ von Benno Benedicter mit ein, begleitet von Werner Eberle am Akkordeon.

Beendet wurde der kurzweilige Abend mit der gemeinsam gesungenen Volks-weise „Kein schöner Land“. Mit den beiden Zugaben „Zeit ist ein Geschenk“ und „Schad is“ erfreute der Chor noch ein letzte Mal seine Gäste und verabschiedete sich in die Sommerpause. Wer gerne singt, ist herzlich eingeladen, zur nächsten Chorprobe am Montag, 11. September, ins Münsterpfarrheim (2. Stock) zu kommen. (AZ)