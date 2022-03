Abriss am Donauwörther Gymnasium: Das ist der Stand der Bauarbeiten

Am Donauwörther Gymnasium laufen gerade sehenswerte Abrissarbeiten. Zuletzt wurde das Dach des "blauen Flügels" entfernt. Warum dieser starke Eingriff nötig ist.

Fast schon ruinenartig steht der "blaue Flügel" des Gymnasiums Donauwörth da. Durchbrochene Wände, fehlende Fenster und das wohl einprägsamste Bild – das fehlende Dach an einer Stelle – zeugen von den weiter fortschreitenden und umfassenden Sanierungen am Gebäude. Wie ist der Stand an der prominenten Baustelle?

"Momentan ist das Dach großflächig geöffnet", erklärt Schulleiter Karl Auinger. Das liege jedoch nicht an Schäden, sondern an einer geplanten Veränderung im Eingangsbereich. "Es wird ein Schacht für einen Aufzug angebracht." Das bildet am Gymnasium einen entscheidenden Fortschritt: Beeinträchtigte Schüler und Schülerinnen hatten nämlich bis dato keine Möglichkeit, in den zweiten Stock des "blauen Flügels" zu gelangen – und das soll sich nun mit dem Ende der Sanierung ändern.

Im "blauen Flügel" des Donauwörther Gymnasiums wird ein Aufzug installiert

Auch ein neues Treppenhaus ist in diesem Bereich angedacht. Zudem laufen im besagten Trakt des Gebäudes aktuell weitere Maurer- und Abrissarbeiten. "Die Wände werden neu gezogen, um die Größe der Räume zu verändern", meint Auinger. Es gebe aufgrund des 50er-Jahre-Baustils viele kleine Räume, die zuletzt vor allem für die Aufbewahrung von Overhead-Projektoren benutzt wurden. Da man auf diese Räume nun verzichten könne, werden die Zwischenwände durchbrochen, um größere Klassenzimmer zu schaffen. "In weiteren Schritten werden Fenster ausgetauscht", so Auinger und fügt hinzu: "Wir sind terminlich weitgehend nach den Planungen, lediglich ein bis zwei Wochen hinterher."

Dem stimmt auch Joachim Aurnhammer zu. Er leitet den Fachbereich Hochbau im Landratsamt, der auch die Sanierung des Gymnasiums federführend übernimmt. Zuletzt habe gefundener Asbest in Kellerräumen den Bau etwas verzögert, doch Aurnhammer betont: "Der Asbest machte im Folgenden keine größeren Probleme. In Gebäuden dieses Alters ist Asbestvorkommen ein Normalfall." Auch gesundheitlich sei es in gebundener Form im Estrich unbedenklich, lediglich beim Abriss musste man aufgrund der Staubentwicklung vorsichtig arbeiten.

Bauleiter Aurnhammer rechnet mit einer Fertigstellung des Gebäudetraktes im Frühjahr 2023

Bis in spätestens eineinhalb Jahren soll der Umbau des Gebäudeabschnitts abgeschlossen sein, aktuell peilt man laut Aurnhammer sogar einen noch früheren Zeitpunkt an: "Wir würden gerne bis Mai oder Juni 2023 fertig sein." Erst dann werde die Sanierung des nächsten Traktes – des "orangen Flügels" – in die Wege geleitet, so Schulleiter Auinger.