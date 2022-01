Donauwörth

vor 1 Min.

Abriss für neuen Supermarkt in Donauwörth hat begonnen

Plus Lange erwartet ist ein Nahversorger in Donauwörth, der Bürger südlich der Donau versorgt. Jetzt gibt es auf dem Baufeld Bewegung.

Von Barbara Wild

Eine an prominenter Stelle in Donauwörth wird derzeit für Schutt und Scherben gesorgt. An der Alten Augsburger Straße werden mehrere Gebäude abgerissen, denn an gleicher Stelle entsteht ein neuer Rewe-Supermarkt. Der Abriss sollte eigentlich schon im Herbst über die Bühne gegangen sein, denn der Zeitplan sieht vor, dass ab dem Frühjahr bereits gebaut wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen