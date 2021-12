Abschied: Der Donauwörther Polizeichef hat extreme Momente erlebt

Plus Für Thomas Scheuerer endet die Zeit als Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth. Er erinnert sich an schlimme, aber auch erfreuliche Situationen.

Auf eines hat Thomas Scheuerer als Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth immer Wert gelegt: "Mir war wichtig, dass die Basisarbeit vor Ort passt." Soll zum Beispiel heißen: Wenn ein Verkehrsunfall passiert ist, sollen sich die Beteiligten, die in aller Regel noch nie mit der Polizei zu tun hatten, darauf verlassen können, dass die Beamtinnen und Beamten das Geschehene ordentlich aufnehmen. Die weiteren Formalitäten sollen ohne Scherereien erledigt werden können. Mit dem, was die rund 60-köpfige Belegschaft der Dienststelle leistet, die für die Sicherheit von fast 60.000 Menschen im Donau-Ries-Kreis zuständig ist, zeigt sich der Erste Hauptkommissar weitgehend zufrieden.