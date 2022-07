Abschluss an der Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth

Die FOS/BOS Donauwörth verabschiedete stolz ihre 309 Absolventen. Hinter allen liegt erneut ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Deshalb gab es Glückwünsche von allen Seiten.

Erneut liegt ein Jahr mit vielen Herausforderungen hinter der FOS/BOS Donauwörth. Gerade deshalb war der Stolz, mit dem die Schule jetzt an zwei Tagen ihre 309 Absolventinnen und Absolventen verabschiedete, umso größer. "Trotz der erschütternden Ereignisse in Europa und der andauernden Pandemie dreht sich unsere Welt dennoch weiter. Unsere Schulfamilie hat fest zusammengehalten und das Beste aus dieser herausfordernden Zeit gemacht.", beglückwünschte Schulleiterin Doris Barth-Rieder stolz ihre in diesem Moment bereits ehemaligen Schüler.

Trotz der unsicheren Wettersituation hatte sich die Hans-Leipelt-Schule sich dazu entschlossen, ihre Absolventinnen und Absolventen und viele geladene Gäste im Donauwörther Stauferpark Stadion zu einer großen Abschlussfeier zu begrüßen. Auch heuer wurden die Feiern mit großem Engagement von der Schülermitverwaltung (SMV) und den Verbindungslehrern Vian Liu und Johannes Fieger organisiert.

FOS/BOS Donauwörth feiert den Abschlussjahrgang

In seiner Eröffnungsrede erklärte der stellvertretende Schulleiter Richard Strehle, warum er sich freut, alle Absolventen und Gäste im Stauferpark-Stadion willkommen heißen zu dürfen: "Im ersten Jahr der Corona-Pandemie musste unsere traditionelle Abschlussfeier vollständig ausfallen, was für unsere Absolventen, deren Familien und Freunde, aber auch ihre Lehrkräfte wirklich traurig war. Umso schöner ist es, den Erfolg unserer Schüler nun gemeinsam zu feiern."

Auch Landrat-Stellvertreterin Claudia Marb, Oberbürgermeister Jürgen Sorré, Fördervereinsvorsitzende Renate Artner und Elternbeiratsvorsitzender Andreas Pfanz gratulierten mit Grußworten zu dem herausragenden Erfolg. Sie wünschten das Allerbeste für ihre weitere Zukunft. Sorré lobte das Engagement der Absolventinnen und Absolventen, die ja bereits ihre Mittlere Reife erreicht hatten, sich aber für einen Abschluss an der Fachoberschule oder Berufsoberschule und somit für deutlich verbesserte berufliche Chancen entschieden hatten. Marb beglückwünschte die Absolventen: "Das Zeugnis, das Sie heute erhalten haben, sichert Ihnen einen gelungenen Start in ein erfolgreiches Berufsleben. Jetzt liegt es an Ihnen, aus Ihren Chancen das Beste zu machen; alle Möglichkeiten stehen Ihnen nun offen."

Elternbeiratsvorsitzender Andreas Pfanz ehrte die Jahrgangsbesten

Andreas Pfanz, der Vorsitzende des Elternbeirats, zeichnete drei Schülerinnen aus der Fachoberschule mit herausragenden Gesamtergebnissen mit einem Preis des Elternbeirats aus: Johanna Schuster erreichte das beste Ergebnis der zwölften Klassen der Fachoberschule, Laura Hartmann und Jana Mohr gelang diese herausragende Leistung in der 13. Klasse der FOS Wirtschaft. Auch Renate Artner freute sich, im Namen des Fördervereins der Hans-Leipelt-Schule Auszeichnungen an die Schulbesten der Berufsoberschule zu verleihen. In der BOS 12 Technik wurde Niklas Schulz ausgezeichnet, die beste Leistung in der BOS 13 Wirtschaft erreichte Lisa Stenzenberger.

Schülersprecher Justin Heindl und Felix Ihmsen blickten auf herausfordernde Zeiten an der Hans-Leipelt-Schule: "Gelegentlich musste aufgrund der Pandemie so lange gelüftet werden, bis alle ihre Winterjacken angezogen hatten. Trotzdem haben wir uns über die positive Atmosphäre an unserer Schule gefreut. Viele Lehrer und Schüler haben sich an der Mottowoche der Hans-Leipelt-Schule oder am Spendenlauf beteiligt. So schön, wie es in der Schule war, wird es sicher nicht mehr."

Zum Schluss bedankte Schulleitungsmitarbeiter Robert Bock bei der SMV und dem Elternbeirat der HLS und richtete noch einen letzten offiziellen Arbeitsauftrag an seine ehemaligen Schüler: "Feiert diesen Moment!" (AZ)