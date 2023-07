Donauwörth

12:00 Uhr

Absoluter Opel-Kult im Glockebfeldweg

Plus Die Opelfreunde treffen sich an diesem Wochenende in Donauwörth. Was die Autofans an "ihrer" Marke so fasziniert und was hinter dem berühmten Manta steckt.

Von Helmut Bissinger

Kein Piepsen, kein vorlautes Navi und ein pures Fahrerlebnis. Das bieten Oldtimer. Die Faszination von Tommy Prexler für alte Opel-Fahrzeuge ist ungebrochen, auch wenn er mit den Autos ein wenig ins Alter gekommen ist. Schon als Kind hat er sich für Opel-Autos begeistert, als er mit seinen Eltern in einem Fahrzeug dieser Marke unterwegs war. Heute ist er Vorsitzender der Opelfreunde Donauwörth. Und die feiern diese Tage kräftig.

„Es gibt viele Gründe für ein bestimmtes Modell, das ist ganz individuell“, erzählt Prexler. Er kann sich an der Schönheit der Fahrzeuge von anno dazumal ergötzen, zeigt fasziniert das Foto eines Fahrzeugs mit einer besonderen Kofferraum-Gestaltung. Eine ganze Schlumpf-Familie lacht einem dort entgegen.

