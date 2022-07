Absolventen der Technikerschule haben den letzten Feinschliff bekommen

Die 14 Männer und drei Frauen haben an der Technikerschule den Pandemie-Bedingungen getrotzt. Bei ihrer Abschlussfeier denken die Absolventen auch an die Ukraine.

14 junge Männer und drei junge Frauen, bunt gemischt aus Schwaben, Mittelfranken, Oberbayern und der Oberpfalz, haben nach der zweijährigen Weiterbildung zum "Staatlich geprüften Techniker für Kunststofftechnik und Faserverbundtechnologie" nun im Festsaal der Alten Brauerei in Mertingen ihre Zeugnisse in Empfang genommen. Als politische Ehrengäste konnte der Schulleiter der Ludwig-Bölkow-Schule, Gerhard Kilian, Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid, den Bezirksrat und stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Donauwörth, Albert Riedelsheimer, sowie die stellvertretende Landrätin, Claudia Marb, begrüßen. Sie versäumten es nicht, den Absolventen zu gratulieren, aber auch ihre Hochachtung für das Erreichte auszusprechen - war doch vor allem das erste Jahr geprägt von einer Mischung aus Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht.

Der Festredner der Veranstaltung, Johann Sailer, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Geda, ließ die vergangenen zwei Jahre, in der die Absolventen die Schulbank drückten, und zwar im ersten Jahr vornehmlich in einem Online-Format von zu Hause aus, aus Sicht eines Unternehmers aus der Region Revue passieren. Auch in seiner Firma fanden unzählige Besprechungen digital statt, und es herrschte Masken- oder Homeoffice-Pflicht. Aufgrund der in der Welt herrschenden Krisen betonte Seiler den Stellenwert einer guten Aus- und Weiterbildung als feste Größe und unschätzbare Ressource, die als wohl einzige nicht den globalen Schwankungen unterworfen ist.

Weiterbildung ist wie das Formen eines Werkstücks

Der Abteilungsleiter der Technikerschule Donauwörth, Konrad Fieger, verglich die Weiterbildungsmaßnahme mit dem Formen eines Werkstücks. Manchmal brauche es mehr Druck, manchmal weniger, um die gewünschte Form zu erhalten. Und auf einen letzten Feinschliff dürfe auch nicht verzichtet werden. Trotz des schwierigen Starts noch zu Lockdown-Zeiten führten letztendlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Weiterbildung zu einem guten Ende und erreichten sehr gute oder gute Abschlussnoten.

Neun Schülerinnen und Schüler unterzogen sich zudem erfolgreich der Prüfung zum Erwerb der Allgemeinen Fachhochreife. Der Abschluss der Technikerschule ist dem Deutschen- und Europäischen Qualitätsrahmen der Stufe 6 zugeordnet. Die Absolventen sind deshalb berechtigt, den Titel "Bachelor Professional für Technik" zu tragen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Gruppe The Jamming Souls.

Berufsschul-Lehrerin leitet Spende an ein Krankenhaus in ihrer Heimat weiter

Nach einem launigen Rückblick der Schülerinnen und Schüler wurde es ruhig im Saal. In diesem Jahr verzichteten die Absolventinnen und Absolventen auf die kleinen Präsente für ihre Lehrerinnen und Lehrer. Klassensprecher Christoph Geitner verkündete unter großem Applaus, heuer aus gegebenem Anlass 250 Euro an Frau Olena Vlasiuk - sie ist Lehrerin der Berufsschule Donauwörth - zu übergeben. Die gebürtige Ukrainerin wird das Geld an ein Krankenhaus in ihrem Heimatland weiterleiten. (AZ)