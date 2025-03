ADFC Donau Ries und Jugendcafe bieten Rad-Check in Donauwörth

Bereits zum 2. Mal kam Experten des ADFC Donau-Ries in das Donauwörther Jugendcafe und boten den Jugendlichen an, die Fahrräder auf Verkehrstauglichkeit zu checken und frühjahrsfit zu machen. Loch im Schlauch, zu wenig Luft im Reifen, fehlendes Licht – Mängel gab es viele, die aber so gut wie alle vor Ort behoben werden konnten. Philip, der Betreuer einer benachbarten Wohngruppe, hatte das Angebot mit seinen Schützlingen gerne angenommen und war begeistert „Es ist eine tolle Aktion für unsere Jugendlichen,“ sagte er. Sie könnten sich weder neue Räder noch teure Werkstattbesuche leisten. „Wir sind sehr dankbar, dass wir die Fahrräder kostengünstig bekommen haben und dass die Mängel jetzt vom ADFC Donau-Ries kostenlos behoben wurden.“ Organisator Yasin Akyüz vom Jugendcafé, der für die Offene Jugendarbeit zuständig ist, bedankte sich bei den Ehrenamtlichen des ADFC Donau-Ries. „Ein funktionierendes Rad macht unsere jungen Leute mobil und ist damit für sie ein Stück Freiheit. Außerdem haben die Jugendlichen viele Tipps bekommen, um kleinere Probleme am Rad selber beheben zu können“. Das Angebot sei so gut angenommen worden, dass man die Aktion auch 2026 wiederholen wolle.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.