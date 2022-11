Adventskalender des Lions-Clubs Donauwörth: 24 Türchen für eine gute Sache

5000 Adventskalender für einen guten Zweck verkauft der Lions-Club Donauwörth wieder. Wo es die begehrten Exemplare zu kaufen gibt. Spende an Kartei der Not.

Der Lions-Club Donauwörth hält an seiner Tradition fest: Ab sofort ist der beliebte Donauwörther Adventskalender für den guten Zweck wieder erhältlich. Die Auflage liegt dieses Jahr bei 5000 Stück und die Ziele bleiben wie gehabt: Der Erlös kommt Kindern und Jugendlichen aus der Region zugute. Zudem werden Hunderte von Kalender-Käufern wertvolle Preise gewinnen. Die Gewinnnummern werden täglich in der Donauwörther Zeitung veröffentlicht

Christa Lechner, die die Adventskalender-Activity im Lions-Club Donauwörth koordiniert, berichtet: „Die Schulen in der Region freuen sich, wenn wir ihnen jeweils mehrere hundert Adventskalender schenken. Den Erlös aus dem Verkauf dürfen sie für eigene Projekte nutzen.“ Das Geld floss in den vergangenen Jahren zum Beispiel in die Gestaltung von Pausenhöfen und Schulgärten, in Musikinstrumente, Bastelausstattungen, Inklusionsprojekte sowie Ausflüge. Oft diente es auch dazu, dass Kinder aus Familien mit wenig Geld bei Klassenfahrten dabei sein konnten.

Das sind die Verkaufsstellen für den Lions-Adventskalender

Seit Jahren aber profitiert auch das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, von dem Engagement der Lions-Mitglieder. Erneut übergab der Vorsitzende des Lions-Hilfswerks mit dem amtierenden Präsidenten Joe Baur 1000 Euro an die Redaktion. "Das Geld kommt vollumfänglich den Menschen in der Region zugute, die es in diesen Zeiten nicht leicht haben", so Redaktionsleiterin Barbara Wild mit herzlichem Dank an die treuen Spender.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Was die Lions über den ehrenamtlichen Kalender-Verkauf erwirtschaften, kommt auch der „Initiative Junge Zukunft“ und somit wieder besonderen Angeboten für Kinder und Jugendliche zugute. Auch unterstützen die Lions damit unverschuldet in Not geratene Familien.

1000 Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not

Unternehmen aus der Region sowie Lions-Mitglieder stifteten vielseitige Preise. „Darunter sind ein 500-Euro-Gutschein bei einem Fahrradhändler, ein Besuch bei einem Imker mit Einblick in seine Arbeit, eine Kutschfahrt und viele Gutscheine für Restaurants und Gasthöfe in der Region“, verrät Christa Lechner. Zum Leitthema des Adventskalenders 2022, 24 Advents- und Weihnachtslieder, gibt es ein Preisrätsel. „Der Preis für den Gewinner oder die Gewinnerin des Preisrätsels ist ein Flug für zwei Personen über unseren Landkreis“, so Lechner.

Lesen Sie dazu auch

Für 5 Euro sind die Kalender an folgenden Verkaufsstellen erhältlich:

Donauwörth: Buchhaus Greno, Buchhandlung Rupprecht, Lotto Freissle im WOHA, Stadtladen, Papier Hartmann in Riedlingen und Bäckerei Pfister in Riedlingen;

Mertingen: Blumenladen Immergrün Horrer, Bäckerei Hummel, Apotheke St. Martin, Hofladen Link;



Mertingen: Blumenladen Immergrün Horrer, Bäckerei Hummel, Apotheke St. Martin, Hofladen Link; Monheim: Schreibwaren Reiner;

Harburg: Mayers Backstube;

Buchdorf: Metzgerei Leinfelder;

Tapfheim: Bio-Hofladen Miller



Rögling, Oberndorf, Daiting, Fünfstetten, Ebermegren jeweils im Dorfladen

Zudem nimmt Christa Lechner unter Tel. 0160/7095877 Bestellungen entgegen.