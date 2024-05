Älterer Autofahrer übersieht Fahrzeug: Unfall

Beim Anfahren nimmt der Mann einen Roller nicht wahr. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Kreisverkehr Dillinger Straße beziehungsweise Bahnunterführung hat sich in Donauwörth am Montag ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht wollte ein älterer Autofahrer in den Kreisverkehr einfahren. Dabei nahm er ein rechts vor ihm stehenden Piaggio-Motorroller nicht aktiv wahr. Der Autofahrer touchierte den Motorroller im Heckbereich. Es entstanden an den beteiligten Fahrzeugen jeweils Sachschäden. Der Rollerfahrer stürzte glücklicherweise nicht. (AZ)