Donauwörth

vor 50 Min.

Ärger im Parkhaus: 47,50 Euro für nicht einmal eine Stunde

Hohe Beträge, die der Kassenautomat im Parkhaus am Münster in Donauwörth anzeigte, stellten manche Nutzer vor Rätsel.

Plus Offenbar funktioniert das neue Bezahlsystem im Parkhaus am Münster in Donauwörth nicht fehlerfrei. Nutzer bekommen am Kassenautomaten hohe Rechnungen angezeigt.

Von Wolfgang Widemann

Hunderte von Autofahrern nutzen täglich das Parkhaus am Münster in Donauwörth. Seit dem 1. März gilt dort ein neues, digitales Bezahlsystem. Noch in der vorigen Woche hatte die Firma Peter Park System GmbH, die im Auftrag der Stadt den Parkbetrieb in diesem Bauwerk regelt, auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt: "Die Inbetriebnahme läuft nach Plan". Auf den Artikel in unserer Zeitung hin meldeten sich jedoch mehrere Personen, die Grund zur Beschwerde hatten. Sie sollten laut Anzeige am Kassenautomaten bis zu knapp 50 Euro bezahlen, obwohl sie ihr Fahrzeug weniger als eine Stunde abgestellt hatten.

Das neue System im Münster-Parkhaus mit seinen 195 Stellplätzen klingt denkbar einfach. Dort wurden zum 1. März die Schranken an der Ein- und Ausfahrt entfernt, denn jetzt dokumentieren Kameras, welches Auto sich dort wann bewegt. Die erste Stunde ist stets frei, je angefangene weitere 30 Minuten sind 50 Cent fällig. Wie viel zu bezahlen ist, zeigt der Automat nach Eingabe des Kfz-Kennzeichens an. Nach dem Bezahlen kann man mit dem Pkw das Gebäude verlassen. Schranken gibt es nicht mehr. Die Nummernschild-Scanner registrieren alles elektronisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen