Donauwörth

vor 32 Min.

Airbus Helicopters baut in Donauwörth ein neues Testzentrum für das Flugtaxi

Plus Airbus Helicopters investiert in Donauwörth und baut ein neues Testzentrum für sein elektronisches Flugtaxi mit Namen CityAirbus NextGen.

Airbus Helicopters investiert weiter am Standort in Donauwörth. Der Hubschrauberbauer wird auf dem Gelände des Unternehmens ein neues Testzentrum für die neueste Version seines Flugtaxis bauen. Das Gebäude soll im ersten Quartal 2023 fertiggestellt werden. Die geplante Halle hat eine Grundfläche von 1000 Quadratmeter und wird dazu dienen, die Systeme von elektrischen Luftfahrzeugen zu testen. Am Mittwoch soll der Spatenstich in Donauwörth erfolgen, für den sich Prominenz aus Politik und Wirtschaft angekündigt hat. Unter anderem wird die Grünen-Politikerin Anna Christmann, die Luft- und Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung, in Donauwörth sein.

