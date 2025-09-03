Icon Menü
Airbus Helicopters erhöht in Donauwörth die Zahl der Mitarbeiter-Parkplätze

Donauwörth

8000 Beschäftigte: Darum bleibt Parkplatz-Chaos rund um Airbus-Werk aus

Die Parkplatz-Situation im Bereich der Fabrik von Airbus Helicopters in Donauwörth hat sich entspannt. Das hat wohl mehrere Gründe.
Von Wolfgang Widemann
    Die Firma Airbus Helicopters hat den großen Parkplatz zwischen Industriestraße und Donau in Richtung B16 (Südspange) erweitert.
    Die Firma Airbus Helicopters hat den großen Parkplatz zwischen Industriestraße und Donau in Richtung B16 (Südspange) erweitert. Foto: Wolfgang Widemann

    Ein großer Teil der inzwischen fast 8000 Beschäftigten von Airbus Helicopters in Donauwörth kommt mit dem Auto zur Arbeit. Weil die Belegschaft derzeit kontinuierlich größer wird, steigt logischerweise der Bedarf an Stellplätzen für die Fahrzeuge. Dennoch hat sich dem Vernehmen nach die Parkplatz-Situation im Umfeld der Fabrik zuletzt nicht verschlechtert, sondern eher entspannt. Dafür gibt es wohl mehrere Gründe.

